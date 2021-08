Plus petite et plus sécurisée, la carte d'identité change de format

Voici à quoi ressemble la nouvelle carte nationale d'identité version 2021. Vous pouvez la demander dès ce lundi en mairie. Le document s'est offert un sérieux lifting et un régime, puisqu'il est au format carte bancaire. Pour beaucoup, c'est le premier avantage. Mais cette carte, valide pendant dix ans au lieu de quinze, revêt un autre grand intérêt. Elle serait plus difficile à falsifier. En effet, la puce électronique et le QR Code sont de nouveaux moyens de lutte contre l'usurpation des identités. L'objectif est d'authentifier électroniquement chacune de vos informations, consultables par les services de l’État. Un titre plus sécurisé et une promesse qu'on nous faisait déjà il y a 26 ans. La première carte, c'était en 1921. Depuis, trois modèles ont vu le jour. Certains se souviennent avec émotion du papier jaunâtre. À compter de ce lundi, les cartes actuelles ne seront plus délivrées. Mais pas de panique, elles restent valides jusqu'en août 2031.