Plus précises et plus précoces, les nouvelles alertes météo

En septembre 2020, le Gard a subi les dégâts d'un épisode cévenol. Des pluies torrentielles, des inondations et de l'eau dans les maisons. Comme beaucoup d'autres habitants, Joséphine Mura a bien cru qu'elle perdre sa maison. S'ils avaient été prévenus plus tôt, ils auraient pu élever leurs meubles et donc limiter les dégâts. Chose que prévoit de faire Météo France. Anticiper encore mieux, depuis deux ans, Météo France fait tourner ses super calculateurs pour améliorer ses prévisions. Aussi, sur ce futur dispositif, on aura deux cartes : une pour le jour courant et une autre pour le lendemain. Un système qui apportera davantage de précisions. La prévision passe donc de 24 à 48 heures. Par ailleurs, il sera aussi possible d'avoir des anticipations plus précises à l'échelle géographique. Pour le moment, le zoom à une échelle plus fine est valable pour les risques de vagues-submersion et avalanches. Viendront ensuite les autres risques : vents violents, orages ou encore canicule. Cette nouvelle carte vigilance sera utilisée début 2023 dans les bulletins météo et les journaux. TF1 | Reportage F. Chadeau, M. Perrot, C. Souhali