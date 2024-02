Plus simple, plus rapide, la nouvelle cabine d'essayage

Dans ce magasin de l'Ohio, pour faire vos emplettes, il vous faudra sortir votre téléphone dès l'entrée, car tout passe par une application. Chaque article est muni d'un QR code, les vêtements sont seulement là pour être exposés, vous n'emportez rien en cabine. Taille, coloris, déjà sept articles dans notre panier. Ce sera prêt dans cinq à neuf minutes dans une seule cabine d'essayage. La cabine treize nous attend. En quelques minutes, tous les articles qu'on a sélectionnés se retrouvent ici. Un écran vous accueille personnellement. Vous disposez de toutes les informations sur chaque produit, des avis d'autres consommateurs. Et tout en essayant vos vêtements, vous pouvez en commander d'autres, à changer de taille. Le magasin pousse même un peu à la vente et se permet d'ajouter quelques suggestions qui iraient bien avec le reste. Un concept à mi-chemin entre achats en ligne et courses en boutique. Plus fort encore, certaines boutiques investissent désormais dans des miroirs intelligents. Plus besoin de se déshabiller, vous essayez les vêtements virtuellement sans même passer en cabine. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon