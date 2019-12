Plusieurs maisons détruites par un coup de vent violent à Serres-Sainte-Marie

Un coup de vent d'une rare violence a frappé la commune de Serres-Sainte-Marie le 22 décembre 2019 au matin. Son passage a détruit trois maisons et a endommagé une vingtaine d'autres. En quelques secondes, les habitants ont cru que le ciel leur tombait sur la tête. Ils ont évoqué une mini-tornade, large de quelques centaines de mètres. Par chance, aucune personne n'a été blessée. Les sinistrés ont été relogés chez leur proche ou dans un hôtel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.