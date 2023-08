Plusieurs milliers d'hectares brûlés au Portugal

Un mur de flammes et dans le ciel, une épaisse fumée noire. Au cœur de l'immense panache, les avions et hélicoptères bombardiers d'eau enchaînent les largages. Dans cette région du Centre du Portugal, les pompiers luttent depuis trois jours. Le front de l'incendie s'étend sur plus de 60 kilomètres et se rapproche dangereusement de la ville de Castelo Branco, 60 000 habitants. Les soldats du feu interviennent difficilement dans cette région escarpée. Près de 1 700 pompiers sont mobilisés, mais ils doivent intervenir sur quatre foyers répartis dans tout le pays. Près de 10 000 hectares ont déjà brûlé. Au Sud, malgré des conditions météorologiques plus favorables, la vigilance reste maximale, comme l'a constatée notre équipe sur place. La situation s'est améliorée depuis ce lundi matin. Un répit qui risque d'être de courte durée, le vent est en train de se lever et les températures s'annoncent extrêmement chaudes. Dans un village, les habitants rencontrés ne cachent pas leurs inquiétudes pour les heures à venir. Les températures devraient atteindre les 40 °C cet après-midi. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Bienenfeld, V. David