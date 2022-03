Plusieurs mois d’attente pour obtenir ses papiers d’identité

Les parents sont venus en urgence pour une première demande de passeport pour leur enfant. D'ici peu, toute la famille s'envole à l'autre bout du monde. Il a fallu trouver une mairie avec les délais d'attente acceptables. Bientôt, ce nourrisson pourra enfin rencontrer son grand-père. Dans la commune de Vendenheim (Bas-Rhin), il faut compter à peu près deux mois d'attente pour un passeport, sauf pour les urgences. Chaque jour, des dizaines de passeports et de cartes d'identité arrivent par coursiers. Depuis janvier, la demande a littéralement explosé après deux années de pandémie et de restrictions. Dans la commune de Truchtersheim, il faut anticiper avant d'obtenir le précieux sésame pour pouvoir voyager. Cette dame est venue s'informer pour le renouvellement du passeport de sa fille. Elle prend les devants pour éviter une mauvaise surprise. "Elle doit partir normalement au Canada cet automne pour ses études. Et donc, il faut prévoir avec les délais.", nous confie-t-elle. Pour les principaux intéressés, cet embouteillage en mairie s'explique. Un rattrapage des demandes de ces deux dernières années et des délais très longs. Un phénomène identique partout dans l'Hexagone, mais surtout dans les grandes villes. TF1 | Reportage P. Vogel, É. Schings