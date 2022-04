PME : des défaillances en nette augmentation

C'est l'une des dernières fois que Julie ouvre sa boutique de vêtements. La jeune patronne a fait faillite après avoir ouvert sa friperie en 2020, au début de la pandémie. Malgré des mois de fermeture lors des confinements, elle n'a pas pu bénéficier des aides de l’État. Dans les petites communes comme Saint-Pierre-en-Auge (Calvados) qui compte 7 000 habitants, les commerces de proximité sont essentiels. "Il y a beaucoup de magasins qui ferment à Saint-Pierre et c'est malheureux" ; "aujourd'hui, on les compte sur les bouts des doigts". Dans la Manche, ce magasin de fleurs a fermé en janvier dernier. Justine a mis la clé sous la porte à contre cœur. Considéré comme non essentiel, son commerce n'a pas ouvert pendant plusieurs mois lors des confinements. Elle a pu toucher 1 500 euros d'aide de l’État mais, cela est insuffisant pour couvrir ses charges. "Je n'arrivais pas à me dire que c'était possible que je ferme parce que c'était un rêve de petite fille". La jeune fleuriste est devenue auxiliaire de vie. Pour l'instant, elle n'envisage pas de relancer une activité. TF1 | Reportage A. Lebranchu, G. Thorel