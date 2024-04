PMU : le pari du changement

Des chaises en plastique sur le trottoir, une devanture sur année, vous l'avez sans doute reconnu, c'est le bon vieux PMU. Si vous l'appréciez autant, c'est pour le charme qu'il dégage. "C'est le bar où les gens se croisent, des âges différents, des milieux différents" ; "Même si on ne se connaît pas, on arrive à sympathiser rapidement", affirment les clients. Ça, c'est pour l'ancien modèle, mais le nouveau n'en a plus rien à voir. Implanté en plein centre-ville, on le confondrait presque avec un bistro traditionnel. "C'est plus moderne" ; "Ça a un côté pub anglais", disent quelques passants. A l’intérieur, même constat, tout a changé. "L'objectif c'est de capter les nouvelles clientèles qui n'ont pas osé mettre les pieds dans le PMU classique", dit le responsable. Les clients continuent de jouer et parfois même à gagner. Rassurez-vous, les anciens PMU ne devraient pas changer pour autant. D'ici deux ans, 150 nouveaux établissements de ce type devraient apparaître en ville. TF1 | Reportage T. Vartanian, F. Resbeut, C. Devaux