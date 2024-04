Pneus, carburant... Les vols se multiplient dans les entreprises

Dans la cour de ce garage, ce patron est fier de nous montrer ses tout derniers camions. Mais en faisant le tour, c'est un autre constat. Tous les pneus arrière des véhicules ont été dérobés, en tout, une vingtaine de pneumatiques. Montant du préjudice : 25.000 euros. Les voleurs se sont introduits sur le site en passant par la clôture. C'est la deuxième fois que l'entreprise est visitée. En janvier dernier, une camionnette et des outils avaient disparu. Conséquence, ce garage va s'équiper de caméras de surveillance. Coût de l'opération : 10.000 euros. À quelques kilomètres, ce transporteur est régulièrement victime de vols de carburant, huit en un an et demi. La société a déboursé 7.000 euros pour renforcer sa sécurité. Aux Herbiers, à chaque fois, 250 litres de gasoil sont dérobés, un manque à gagner de plusieurs milliers d'euros pour la structure, une dépense supplémentaire qu'elle ne facture pas à ses clients. Après chaque cambriolage, les entreprises rencontrées portent plainte, mais leurs dirigeants se sont souvent démunis face à ces intrusions à répétition. TF1 | Reportage N. Hesse, X. Baumel