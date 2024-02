Pneus : comment éviter les décharges sauvages ?

Avec les actions des agriculteurs, vous avez tous vu ces images de milliers de pneus sur les routes et devant les bâtiments publics. Des tonnes de pneus qu'il faut bien évacuer et traiter. Séparés du reste des déchets, les pneus n'ont pas terminé leur vie. Ils se retrouvent chez des collecteurs. "Issus des manifestations ou pas, tous ces pneus-là pourraient être transformés ici", affirme Frédéric Duprat, directeur de la société Soregom à Damazan (Lot-et-Garonne). Deux millions de pneus arrivent chez ce collecteur chaque année, 18 milles tonnes à traiter. Les 10% encore en bon état partent dans des pays d'Amérique du sud ou d'Afrique. Le reste est broyé pour faire principalement du combustible pour des cimenteries eu Europe. Les pneus que les particuliers remplacent se retrouvent également dans ce genre de centre après avoir été collectés dans des garages. La réglementation pour les pneus est stricte. Il est interdit de les mettre en décharge ou de les abandonner dans la nature. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau,