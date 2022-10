Pneus hiver : embouteillage dans les garages

Pas un flocon de neige à l'horizon. Et pourtant, des embouteillages ont déjà été constatés à l'accueil d'un garage à Chambéry (Savoie). Dans l'atelier, les révisions et les réparations mécaniques sont terminées. Maxime et ses trois collègues sont lancés dans une course contre la montre pour satisfaire toutes les demandes. La loi Montagne entre en vigueur au 1er novembre prochain. Il faut donc s'habituer à des panneaux de signalisation. Les équipements d'hiver seront obligatoires sur certaines routes ou sur l'ensemble des 48 départements avec des massifs montagneux. Il faut compter entre 400 et 1 500 euros pour quatre pneus neufs et 70 euros pour une paire de chaussettes. Un budget élevé, mais pour certains clients, la sécurité passe avant tout. A 18 kilomètres de là, le téléphone d'une société n'arrête pas de sonner pour commander les équipements d'hiver. Les clients doivent ainsi attendre un mois pour avoir des pneus neufs. Du jamais vu. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand