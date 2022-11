Pneus hiver : l'obligation mais à quel prix ?

Des pneus d'hiver obligatoires avec une météo estivale. Dans le village de Saurat (Ariège), peu d'habitants sont équipés. Pour les habitants, c'est n'est pas la première chose qui vient à l'esprit. De plus, pour ce père de famille, il attend le versement de son salaire. En effet, c'est un budget conséquent, surtout avec des voitures récentes, car chaque pneu coûte une petite centaine d'euros. On n'a pas forcément envie de changer de pneus qui sont encore bons. Cependant, Charlie lui a trouvé la combine. Le retraité va installer lui-même ses pneus pour une économie de 100 euros. Avec la loi Montagne, il est possible de faire poser des pneus hiver ou quatre saisons. On est sur du 350 euros pour les quatre pneus, équilibrés et montés. Mais pour les touristes ou les gens de passage, des accessoires moins onéreux sont autorisés. Il faudra compter 50 euros la paire de chaînes ou de chaussettes. Les roues motrices doivent être chaussées. Encore faut-il savoir monter les chaînes. Par contre pour les chaussettes, c'est moins difficile. Si l'obligation entre en vigueur aujourd'hui, aucune amende ne sera infligée au minimum avant la fin de l'année. TF1 | Reportage P. Mislanghe, M. Chaize