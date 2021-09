Pneus hiver obligatoires : ces communes d’Ariège qui n’en veulent pas

Dès le 1er novembre, pour circuler dans le village d'Orlu, pneus neige, chaînes ou chaussettes seront obligatoires. Mais pour le maire, cette décision a été prise dans des bureaux sans connaître le terrain et ses spécificités. Avec d’autres élus et membres du Conseil départemental, Alain Naudy s’est opposé à l’obligation systématique de porter ces équipements. "Nous ne donnons pas un avis favorable. Nous sommes des élus de proximité et il faut nous écouter", affirme-t-il. Et ils ont été entendus. Seules les communes au-dessus de 800 mètres d’altitude devraient être concernées. La préfecture doit encore publier la liste, mais pour certains habitants, cette règle était inutile. "Je n'en vois pas trop l’intérêt ici", affirme l’un d’entre eux. Un avis partagé par le maire d’Ax-les-Thermes, Dominique Fourcade. À 720 mètres d’altitude, la commune devrait être épargnée. Un peu plus haut, en montagne, la loi est mieux accueillie. Un usager sans équipements s’exposera à 135 euros d’amende. Néanmoins, les maires prônent la pédagogie pour le premier mois d’application.