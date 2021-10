Pneus hiver obligatoires : le maire de Gérardmer va verbaliser

Cet hiver, vous aurez intérêt à être bien équipé à Gérardmer (Vosges). A la montagne, le gouvernement va rendre les dispositifs antidérapants obligatoires mais sans prendre de sanction pendant un an. Le maire de Gérardmer, lui, veut des amendes et sans attendre. "Je pense qu'il a raison", explique une automobiliste. "S'il y a du danger, il faut prévoir", rajoute une autre. Les pneus neige, les quatre saisons ou encore les chaînes seront exigés par arrêté municipal. Le maire de Gérardmer dénonce un gouvernement qui renonce à faire appliquer une mesure de sécurité routière. Pour Yannick Fève, patron de taxis, les automobilistes doivent d'urgence s'équiper. Chaque hiver, ses 20 chauffeurs de taxi perdent un temps précieux dans les cols vosgiens paralysés. "Une voiture peut bloquer tout le monde. Après, plus personne ne peut passer", argumente-t-il. Sans équipements antidérapants à Gérardmer, vous risquerez donc 38 euros d'amende. Une sanction qui pourrait être appliquée par la police municipale et les gendarmes.