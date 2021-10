Pneus hiver obligatoires : le rappel des règles

A partir du 1er novembre, il sera obligatoire de disposer des équipements adéquats pour circuler sur les routes en hiver. Une mesure qui vise tous les départements situés sur les massifs montagneux, soit 48 au total. Mais à ce jour, il n'y a des arrêtés préfectoraux qu'à certains endroits : dans le Cantal, la Savoie et la Haute-Savoie, dans certaines communes de la Drôme et des Hautes-Pyrénées. Dans le Gard par contre, aucune obligation. Face à la disparité des mesures dans les départements, les conducteurs devront ainsi ouvrir l’œil. Il faudra en effet repérer et reconnaître deux nouveaux panneaux de signalisation. Il s'agit des panneaux carrés entrée et sortie de zone, à ne pas confondre avec le panneau rond habituel. Si la règle entre en vigueur à partir de novembre, les sanctions en cas de manque d'équipements, elles, n'ont pas encore été déterminées par le décret. Dans un premier temps, l'heure est à la pédagogie. Mais une amende de 135 euros pourrait être prévue d'ici quelques mois.