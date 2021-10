Pneus hiver obligatoires : un mois pour s’équiper

Il va bientôt falloir dire adieu à vos pneus été. Au 1er novembre en Côte d'Or, les automobilistes devront équiper leur véhicule pour l'hiver. A Dijon, certains ont déjà pris l'habitude. Olivier est pilote de course amateur, vice-champion de France dans sa catégorie. Alors pneu été ou pneu hiver, quelle différence ? Après une démonstration en cas de freinage d'urgence, il nous confirme que les pneus d'hiver sont un équipement indispensable. "Il a une gomme très tendre qui ne durcit pas, donc il est très efficace sur un sol humide, gras, neigeux ou pluvieux", explique-t-il. Seront autorisés les pneus hiver, les pneus quatre saisons mais aussi les équipements amovibles. Avec Franck, mécanicien, on a regardé les pneus d'un peu plus près. "Le pneu d'hiver a beaucoup plus de petites lamelles et beaucoup plus d'adhérence sur la neige. Le pneu quatre saisons est une très bonne alternative et plus économique aussi", confie-t-il. Pour les pneus hiver, il existe toute une gamme de prix allant de 70 à 150 euros pour les grosses dimensions.