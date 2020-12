Pneus neige : c'est le rush chez les garagistes

En ce moment, les mécaniciens passent leurs journées à monter des pneus hiver. A cette période de l'année, cela représente 80% de leur activité. Depuis le début de la semaine en effet, on annoncé de la neige et du verglas. Du coup, la demande augmente. Pour ce service, il faudra compter en moyenne 500 euros pour quatre pneus neufs avec leur jante. Il est aussi possible de faire garder ses anciens équipements hivernaux mais les professionnels déconseillent d'opter pour l'économie en changeant uniquement les roues avant. "Aujourd'hui, une perte d'adhérence à l'arrière peut entraîner la globalité du véhicule", nous confie un garagiste. En magasin, le petit flocon vous permettra de reconnaître les pneus hiver. Ils sont plus efficaces que les pneus quatre saisons si l'épaisseur de neige dépasse les cinq centimètres. Les gommes hiver sont aussi recommandées dès que la température passe en dessous des sept degrés. Par ailleurs, il faudra bien surveiller l'usure des pneus car l'année prochaine, les équipements hivernaux seront obligatoires dans une cinquantaine de départements.