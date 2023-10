Pneus neige : embouteillage chez les garagistes

Il n'y a pas une minute à perdre. Ces garagistes posent près de 200 pneus hiver chaque jour. À partir du 1er novembre, les équipements hivernaux seront obligatoires dans 34 départements avec des massifs montagneux, comme en Savoie. Depuis une semaine, les clients sont nombreux à venir s'équiper. "On attend tous au dernier moment", dit un Savoyard. Pour répondre à la demande, les garagistes ne proposent plus aucune réparation mécanique. Ils ont même dû élargir leurs horaires. Maxime Cortez, monteur en pneumatiques, est arrivé en renfort pour un mois et demi. Pour quatre pneus hiver, comptez entre 400 et 1 200 euros selon votre voiture. La loi autorise également les pneus quatre saisons homologués avec ce symbole. Les plus petits budgets peuvent aussi opter pour des chaînes ou des chaussettes à partir de 30 euros. Comme l'année dernière, il n'y aura aucune verbalisation en cas de contrôle. Les forces de l'ordre privilégieront la pédagogie. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand