Pôle Emploi : 150 000 offres d'emplois n'ont pas trouvé preneurs en 2017

Une étude publiée par Pôle emploi fait savoir que près de 150 000 emplois n'ont pas trouvé preneurs. Ce sont notamment le secteur de la construction, des services aux entreprises et du commerce qui ont sérieusement manqué de bras. A Brienne-le-Château, malgré que la vie économique soit florissante, les nombreux commerces de ce village ont du mal à recruter. Les emplois disponibles n'attirent pas.