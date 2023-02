Poêle en faïence, le nouvel âge d'or

Dans les maisons alsaciennes, c'est un mode de chauffage traditionnel. Pour faire face à la rigueur de l'hiver, les poêles en faïence ont été inventés au XIVème siècle. Dans les Vosges, Jean-Marc s'est donné pour mission de leur offrir une seconde vie. Ces derniers mois, Jean-Marc croule sous les demandes de rénovation. Ce système de chauffage est très économe en bois, quatre bûchettes suffisent pour faire monter la température. Si les poêles en faïence sont plus efficaces qu'une cheminée, c'est grâce à un labyrinthe de briques réfractaires. Dans le Haut-Rhin, on redécouvre aussi l'intérêt des poêles en faïence. La demande a augmenté de 30% chez cet artisan. Ici, on fabrique des poêles flambants neufs avec de vieilles méthodes, tous les carreaux d'argile sont faits à la main. Après 36 heures de séchage, les carreaux sont décorés à l'aide d'un pochoir, et on pulvérise ensuite de l'émail. Entre la cuisson et le montage, il faut près d'un mois pour bâtir de toute pièce un poêle traditionnel. Son prix est de 12 000 euros, pour des performances de chauffe, rivalisant avec les techniques les plus modernes. Dans l'Hexagone, c'est à la fin du XIXème siècle que les poêles en faïence étaient les plus réputés. Aujourd'hui, pour faire des économies d'énergie, ces antiquités ont encore un bel avenir dans nos foyers. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse