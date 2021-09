Poids des cartables : les élèves en ont toujours plein le dos

Pour Léa et ses camarades, le lundi est une journée chargée. Les cours s'enchaînent et le poids du cartable s'en ressent. "Il y a quand même chaque jour trois étages à monter, du coup c'est un peu lourd" ; "C'est au retour qu'on le sent le plus, on est plus fatigué", témoignent les élèves. Un mois après la rentrée des classes, ces élèves de sixième parlent même de CM2 avec un brin de nostalgie. Selon les spécialistes, les sacs ne devraient pas dépasser 10% du poids de l'élève. Pour alléger le quotidien des enfants, une école a mis en place un système de double livre pour éviter les transports inutiles. La fédération des conseils de parents d'élèves demandent alors une loi au gouvernement pour protéger les enfants et surtout mettre fin à des années de polémique sur le poids du cartable. "Je ne suis pas sûre qu'une loi changerait vraiment quelque chose. A mon avis c'est plus une question d'organisation", explique une mère. Numérisation des documents ou casier à disposition des élèves, les solutions proposées sont multiples et existent déjà. Mais selon la FCPE, les inégalités sont trop importantes d'un établissement à un autre.