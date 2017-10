Les poids lourds nuisent à la vie des habitants de la vallée de la Roya où certaines communes sont traversées chaque jour par plus d'une centaine de camions. En plus de la pollution de l’air, le passage de ces mastodontes endommage les chaussées, les canalisations et fissure les habitations. Les maires ont pris un arrêté pour les interdire mais la préfecture a jugé cette décision illégale.