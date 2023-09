Poids lourds : les femmes prennent le volant

Contrôle préalable du camion avant de prendre le volant et de commencer l'exercice. La manœuvre est technique, et très précise. Montre en main, cinq minutes pour un slalom millimétré en marche arrière. Au volant de ce mastodonte de 19 tonnes, Maeva, 23 ans, répète l'examen pratique. Contrairement aux idées reçues, le métier est désormais largement accessible aux femmes. Et pour les convaincre de s'installer derrière le volant, le programme "Iron women" a été lancé dans une dizaine de pays au monde, il répond à un double objectif. "Il n'y a pas assez de conducteurs de nos jours. C'est un constat qu'on a surtout sur le territoire français" dit Sébastien Krantz, agence d'intérim. Elles sont une dizaine, âgées de 21 à 49 ans, à achever une formation de six mois pour devenir conductrice de poids lourds, consciente de leurs atouts. En ce jour, seuls 5% des conducteurs sont des femmes. Et au volant, elles sont plus prudentes que les hommes. D'ici peu, elles seront seules aux commandes d'un poids lourd d'une trentaine de tonnes. Visiblement, pas de quoi impressionner ces futures conductrices. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings