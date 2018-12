Le poinsettia, la fleur star de Noël

A part le sapin et ses décorations, il existe d'autres façons de décorer sa maison pour Noël. Les poinsettias ou étoiles de Noël sont une excellente alternative. La plupart sont de couleurs rouges mais il en existe d'autres variétés. Une affaire qui marche bien pour les fleuristes à l'approche des fêtes de Noël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.