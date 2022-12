Poinsettia : l'autre star de Noël

Avec sa couleur rouge vive, l'étoile de Noël est fin prête pour les fêtes. En Anjou, c'est la pleine saison pour emballer le poinsettia. En effet, 75 % de la production nationale se vend en décembre. Sa teinte est naturelle. Ce sont les feuilles et non les fleurs qui se colorent. Il en existe des blanches, des bicolores et des roses. Cette plante d'intérieur est originaire du Mexique, et plaît beaucoup dans l'Hexagone. À Noël, une petite touche de magie est de plus en plus recherchée. Pour faire pousser la plante, la serre doit être chauffée. Avec la hausse du coût des énergies, Claire Barrault, horticultrice, a dû diviser la production par quatre. Si la plante était inconnue il y a un siècle, aujourd'hui, elle est devenue incontournable. Chaque année, 1,5 million de poinsettias sont vendus. Marie en a commandé plus cet hiver pour répondre à une demande toujours croissante. "Des clients aiment bien l'avoir sur leur table en présentation ou à côté du sapin", explique-t-elle. Vendus entre cinq et quinze euros, selon la taille, les poinsettias partent très rapidement. Marie le sait déjà, toutes les plantes auront bientôt trouvé leur place près de votre décoration de Noël. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec