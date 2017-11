Le Point a dévoilé le palmarès des villes idéales pour passer sa retraite

Limoges, Le Mans et Nice. Si ces villes ne vous inspiraient pas auparavant, il est temps de s'y intéresser dorénavant. La habitants de Limoges interrogés ont plebiscité le calme, la discrétion, le peu de pollution mais surtout le prix de l'immobilier. La capitale limousine a pris la tête de ce Top 3. En plus d'être un lieu de retraite paisible, c'est aussi un lieu d'avenir pour les plus jeunes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 27/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.