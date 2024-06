Point de vue unique sur la baie

Patrick est chef de train. Aujourd'hui, il fait voyager une centaine de personnes à travers la baie de Somme. À bord d'un train qui date d'un siècle, il a dans sa main une poinçonneuse, et sur son visage, un large sourire. Cet ancien cheminot est devenu bénévole du petit train pour son plus grand plaisir. Au départ du Crotoy et jusqu'à Saint-Valery, le petit train de la baie de Somme traverse des veines d'eau et de terre de couleur jade depuis 1887. Il a été miraculeusement conservé après les deux guerres mondiales. Depuis les années 70, il est devenu une attraction touristique revenant ainsi à ses premiers desseins. Le plaisir aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir déjeuner dans le petit train, mais ce n'est pas sans danger. Le service de cette petite équipe expérimentée est parfois un peu secoué. Mais il ajoute un peu de saveur à ce menu typique de Picardie. C'est justement pour le déguster tranquillement que le train s'arrête au beau milieu de la baie. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Chartier