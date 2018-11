Pointe-à-Pitre : Francis Joyon sort vainqueur de la Route du Rhum

La Route du Rhum réserve bien des surprises et ce n'est pas Francis Joyon, le vainqueur de l'édition 2018 qui nous dira le contraire. Après un formidable duel face à François Gabart à quelques kilomètres de l'arrivée, le sexagénaire a réussi à prendre la tête. La course semblait pourtant inégale entre les deux multicoques : d'un côté Macif, qui est plus récent et plus rapide, et de l'autre, Idec qui est moins performant. François Gabart, en tête depuis le départ, a subi quelques avaries et Francis Joyon a su en profiter. Même si ce dernier attribue les mérites à son bateau, qui a remporté les deux précédentes éditions, il ne faut pas se mentir, Francis Joyon est l'un des meilleurs marins de la planète. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.