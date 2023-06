Pointe du Raz : démolir pour éviter le surtourisme

Des constructions en béton et un immense parking à quelques mètres des falaises de la pointe du Raz, difficile aujourd'hui à imaginer au milieu de cette lande verdoyante. Dans les années 90, les élus locaux prennent conscience de la surfréquentation du site et ils décident de tout déconstruire. A l'époque, le site se métamorphose. Les commerces et le parking sont reconstruits et reculés de 800 mètres, les sentiers balisés, interdiction désormais de piétiner la lande. Guy, lui, se souvient de ce lieu qu'il a découvert il y a 60 ans, avec un brin de nostalgie : "on arrivait ici, on mettait les voitures dans n'importe quel sens, n'importe où, le plus près possible (...), et on allait à pied à la pointe". Comme Guy, chaque année, plus de 800 000 visiteurs arpentent le site de la pointe du Raz. Aujourd'hui, un peu plus de 30 ans après le chantier d'envergure, la nature y a repris ses droits. Sur les espaces qui ont été protégés, la végétation a pu se remettre en place, il y a également les insectes qui sont revenus et des oiseaux qui profitent de cela. TF1 | Reportage C. Ebrel, R. Cann