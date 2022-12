Points colis : quand les particuliers s’y mettent

Chaque semaine, Laëtitia Nicoud reçoit une dizaine de colis. Ce n'est pas une acheteuse compulsive, mais plutôt une voisine dévouée. Elle réceptionne pour des habitants du village, des articles qu'ils ont commandé sur Internet. Elle stocke les cartons dans son salon, transformé en point relais à domicile. Le voisin n'a plus qu'à frapper à la porte. Ses horaires sont flexibles puisqu'elle travaille de chez elle. C'est un service très précieux pour les habitants. Le bureau de poste le plus proche de la commune se trouve à 20 minutes en voiture. Laetitia s'est lancée dans cette activité il y a un an. En s'inscrivant sur une application, elle a déjà réceptionné plus de 200 colis et gagné une centaine d'euros, mais elle le fait avant tout pour les rencontres. À quelques dizaines de kilomètres de là, Olivier Picoche, éleveur de volailles, se sert de son matériel agricole pour transporter et stocker les cartons de ses voisins. Il ne manque pas d'espace et son point relais est réservé aux très gros colis. Dans un rayon de 50 km, il est le seul à proposer un tel service. Pendant deux heures tous les jours, les clients affluent. En moyenne, cette activité lui rapporte près de 700 euros par mois. TF1 | Reportage T. Leproux, S. Fortin