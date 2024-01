Points d'eau obligatoires : le compte n'y est pas !

Gare de Lille Europe, l'une des deux gares de la ville, nous sommes à la recherche d'une fontaine à eau. Pas évident au premier regard, mais au bout de quelques minutes, nous trouvons le point d'eau. Sur les 160 gares devant être équipées, une trentaine ont leurs points d'eau. Mais la SNCF assure que toutes les gares seront équipées cette année, car il a fallu beaucoup de temps pour développer un modèle qui doit répondre à de nombreuses contraintes. C'est la loi qui impose à tous les établissements recevant du public comme les cinémas, les musées, les centres commerciaux de proposer ces points d'eau. Mais un rapport dénonce que le compte est loin d'y être. Et les Français, eux, sont-ils équipés ? Autre point visé par ce rapport, dans les établissements déjà équipés, 62% ne l'indique pas. Nous nous rendons au petit café du musée pour en savoir plus. Finalement, on y arrive, en tout cas, dans ces établissements lillois. Mais quinze milliards de bouteilles en plastique sont mises sur le marché chaque année dans l'Hexagone, l'objectif est de baisser ce chiffre de 50% d'ici 2030. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman, M. Ragazzi