Poisson d’avril : le plein de blagues à l’école

Il faut faire vite avant l’arrivée de la maîtresse. Ces élèves de la classe de CM2 lui ont préparé une petite surprise. La sonnerie retentit, et déjà les poissons se promènent dans le dos des institutrices. Mais les élèves sont loin de se douter qu’ils pourraient être les dindons de la farce. Leurs professeurs ont échangé de classe et de langue. La matinée se transforme en cours de basque, au grand désespoir d’un des élèves. Pendant ce temps, Hélène Diharce, prend son rôle de professeur d’anglais, intraitable et très à cœur. "C’est bizarre parce que la maîtresse parlait basque et maintenant, elle parle anglais", confie une petite fille de la classe. Quant aux CM2, ils ont eu droit à une dictée écrite de l’autre main. Leur institutrice, elle, n’est pas tombée dans le piège. À la récré, les poissons pleuvent. En effet, c’est l’heure pour les maîtresses de révéler le pot aux roses. Les enfants, eux, ont encore tout l’après-midi pour prendre leur revanche. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet