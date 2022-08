Poisson, plus rare et plus cher

Sur le marché, les étals semblent bien garnis et pourtant certains poissons manquent à l'appel. "Là, je pense que ça doit être dû au réchauffement climatique, la sécheresse", confie Sandrine Simon. Avec les températures caniculaires, seul le maquereau est présent en quantité. Vendu entre deux et trois euros le kilo, il ne suffit pas à remplir les caisses. C'est une saison difficile pour tous les poissonniers, le manque de pluie est en cause. "La sécheresse a un impact sur la nourriture du poisson, ce qui fait qu'il ne grossit pas comme il devrait", explique Yannick Quena. Sur le port, c'est le même constat chez les pêcheurs. C'est un manque à gagner en partie répercuté sur les prix de vente. Les changements n'ont pas échappé aux consommateurs. "C'est tentant parce qu'il y a de la qualité, c'est du bon poisson, mais c'est quand même un peu plus cher qu'auparavant", rapporte une habitante. Pénurie ou hausse des prix, il n'y a pas de quoi arrêter les gourmands. Pour les vacanciers, le poisson demeure un indispensable. TF1 | Reportage A. Guérard, A. Santos