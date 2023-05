Poisson, pourquoi les Français le délaissent

Chaque semaine, cette retraitée passe devant le rayon poissonnerie de son supermarché en guettant les promotions. Ce jeudi, le prix du pavé de saumon est beaucoup plus abordable. C’est ce qui lui permet de s’en offrir deux jolis morceaux. "Le prix est à 19,99 euros, ça fait une promotion", confie-t-elle. Mais les prix du poisson s‘affolent : 20% plus sur le dos de cabillaud, 6 euros de plus sur le kilo de truite. Alors, cette poissonnerie s’est adaptée en consacrant la moitié de son étale à des crustacés ou des produits transformés, car les clients ont moins mangé de poissons cette année. À la criée des Sables-d'Olonne (Vendée), Ludovic Logeais explique la liste des coûts nécessaires à la revente de poissons : emballages, carburants, surtout électricité… tout a considérablement augmenté. Le prix n’est pas la seule raison qui explique la baisse de la consommation. Damien est poissonnier depuis plus de 20 ans et son métier a changé. Il ne vend presque plus de poissons entiers à ses clients, qui veulent du prêt-à-manger. TF1 | Reportage M. Fiat, S. Boey, S. Guerche