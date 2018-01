Les poissonniers se font de plus en plus rares en France

En France, on compte de moins en moins de poissonniers. Dix fois moins que les bouchers, on peut dire que ces derniers n'arrivent plus à subvenir aux besoins des consommateurs. A Saint-Lô dans le département de la Manche par exemple, cela fait dix ans qu'il n'y a pas eu de poissonnerie dans cette région. Depuis l'an 2000, un poissonnier sur cinq a baissé les rideaux dans l'Hexagone. Une profession menacée de disparition. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.