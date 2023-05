Poissons, opération sauvetage

Il faut faire vite. À Toulouges (Pyrénées-Orientales), le lac communal n’a presque plus d’eau. C’est déjà la seconde opération de sauvetage de poissons. Piégés dans la vase, il faut d’abord les attirer, les pousser dans un coin avec de grands filets. Cinq heures d’intervention, douze bénévoles pour sauver les carpes, les rotengles et les perches-soleils. Cette année, l’eau qui alimente le lac est gardée pour les agriculteurs. Le sauvetage est nécessaire. Les habitants viennent soutenir les pêcheurs. Une fois récupérés, les poissons sont mis dans un conteneur spécial. Le travail est loin d’être fini, Ambre Malet Vines, apprentie pôle technique de la FDPPMA 66, doit les emmener dans un autre lac, quelques kilomètres plus loin. "C’est un site qui va rester avec pas mal d’eau sans trop s’assécher. Donc c’était vraiment le meilleur endroit pour les relâcher", explique-t-elle. C’est déjà le quinzième sauvetage réalisé dans le département. Celui d’aujourd’hui est une opération réussie, plus de 200 poissons sauvés. Mais avec le manque de pluies, ces opérations vont continuer dans les semaines à venir. TF1 | Reportage M. Poujol, E. Alonso