Pôle emploi : le nombre d'offres à un niveau record

En ce moment, il y a un nombre record d'offres d'emploi à pourvoir. Pour s'en rendre compte, il suffit de se rendre sur le site Internet de Pôle emploi. Actuellement, on frôle le million d'offres d'emploi disponibles, du jamais-vu. En effet, habituellement, on est dans les environs de 700 000 offres. Ce qui est d'autant plus intéressant à remarquer, c'est que six offres d'emploi sur dix sont des CDI, c'est-à-dire, des contrats à durée indéterminée. Avec la reprise, le secteur qui recrute le plus est celui de l'hôtellerie et de la restauration, avec plus de 100 000 postes à pourvoir. Vient ensuite l'aide à la personne, comme les aides-soignants ou les auxiliaires de vie. Puis, il y a le secteur du transport. Enfin, en cette rentrée, le bâtiment et le commerce ont beaucoup de besoins en recrutement. Cette difficulté de recrutement s'explique par l'inadéquation entre la formation du demandeur d'emploi et ce que l'employeur recherche. Il y a également le souci de l'éloignement géographique mais aussi la question des salaires.