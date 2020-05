Pôle Emploi reçoit sur rendez-vous uniquement

À Montrouge (Hauts-de-Seine), l'interphone de Pôle Emploi a fait office de bureau d'accueil ce lundi matin. Très peu de personnes ont pu y entrer, car il faut désormais prendre rendez-vous pour y accéder. C'est notamment le cas d'un bénéficiaire qui voulait actualiser sa situation. La porte étant fermée, on lui a demandé d'aller sur Internet, mais après cinq minutes de négociations, il arrive quand même à entrer. A l'intérieur, des règles sanitaires strictes ont été mises en place.