Polémique autour de la destruction du site d'une source d'eau chaude à La Bourboule

C'était un lieu empreint de magie ! Été comme hiver, les habitants aimaient se baigner dans cette source d'eau chaude aux creux des volcans. Mais elle a été bouchée. "Ça fait mal au cœur, car avant, il y avait plein de bains et de touristes", se plaint Rémi Carrutys. La source Croizat était jusqu'à peu un secret bien gardé par les habitants de La Bourboule. Mais à cause de sa récente popularité sur les réseaux sociaux, le flux de visiteurs était devenu impossible à gérer selon la mairie. En effet, il y a eu une multiplication d'incivilités et de rixes ainsi que des problèmes d'hygiène en raison de la difficulté d'accès pour les secours. La municipalité a alors décidé de la détruire. "Il y a des tas de solutions pour régler le problème", estime le maire. Une pétition pour la mise en valeur du site a déjà rassemblé plus de 30 000 signatures. Un lieu extraordinaire victime de la surfréquentation, comme en témoignent les Bourboulais.