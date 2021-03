Polémique autour de la fermeture d'un centre de vaccination le week-end de Pâques à Strasbourg

Tout au long de la journée, les rendez-vous se succèdent dans un centre de vaccination strasbourgeois ouvert toute la semaine. Mais aujourd'hui, celui-ci est au cœur d'une polémique. Le ministre de la Santé Olivier Véran l'a pointé du doigt, car il veut fermer ses portes durant le week-end pascal. C'est incompréhensible pour les Strasbourgeois. En effet, le centre n'a plus de doses. "Autant qu'il n'y a pas de doses, à quoi bon discuter sur la fermeture ou l'ouverture d'un centre. S'il en avait, j'imagine qu'il sera ouvert et vaccinera davantage", explique une habitante. Depuis son ouverture en janvier dernier, près de 20 000 personnes y ont déjà été vaccinées. Face à la polémique sur la fermeture durant le week-end de Pâques, la municipalité parle d'organisation et de gestion des rendez-vous. Une façon d'optimiser la vaccination. "Strasbourg s'adapte aux nombres de doses qui sont données. Ça veut dire qu'on s'organise sur quatre jours et non sur sept. Nous aurons des vaccins supplémentaires dans les semaines à venir", confie Delphine Joly, directrice générale des services de la ville de Strasbourg.