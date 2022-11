Polémique : bientôt des automobilistes indésirables en ville

Ce jeudi, Luigi peut encore accéder à son chantier du centre-ville. Mais d'ici janvier prochain, son camion classé Crit'Air 5 sera interdit de circulation dans toute l'agglomération strasbourgeoise. Un véhicule bien entretenu avec un contrôle technique à jour. Cet artisan réalise près de la moitié de son chiffre d'affaires sur des chantiers du centre de Strasbourg. Professionnel ou particulier, environ 10 000 véhicules classés Crit'Air 5 seraient concernés par l'interdiction de circuler. Pour ces automobilistes, la pilule a du mal à passer : "Ça va nous pénaliser quand on ne pourra pas faire nos courses, quand on ne pourra pas circuler où on veut" ; "Les gens qui habitent à la campagne et qui viennent travailler à Strasbourg, ils vont être bloqués". Pour beaucoup, la mise en place de la zone ZFE est trop rapide dans le contexte actuel et va devoir demander un investissement important pour des véhicules encore très coûteux. Des aides sont bien prévues. Cumulées, elles peuvent dépasser 10 000 euros avec le bonus écologie de l'Etat et une participation de la ville. Mais pour les plus modestes, le reste à charge est encore important. Au 1er janvier, les véhicules Crit'Air 5 pourraient bénéficier d'un peu de répit avec la mise en place de dérogation occasionnelle. Les sanctions devraient être plutôt rares, tout du moins les premiers mois. La municipalité n'ayant pas encore prévu de moyens de contrôle. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Caudepierre