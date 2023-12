Polémique : couper des haies pour avoir Internet !

Des poteaux dans les haies pour développer la fibre optique dans le département. Le problème, c'est que cet agriculteur doit maintenant obligatoirement entretenir sa haie, soit plus de 1 000 euros par kilomètre. L'agriculteur est fatigué, car depuis quelques années, le département a pourtant subventionné la réimplantation des haies. Et cela va maintenant lui coûter de l'argent. Les propriétaires concernés ont même reçu une lettre. Ils sont désormais responsables en cas d'endommagement des lignes. Un manque de communication, dont le département se défend. Pour Jérôme Nury député (LR) de l'Orne, il n'y avait pas d'autres choix. "On a été obligé de mettre sur ce côté de la route la fibre optique, parce que de l'autre côté, tout simplement, c'est impossible, parce qu'il y a une ligne haute tension", explique l'élu. Les haies préservent des sécheresses et des inondations. Mais il faut pour cela les laisser pousser, notamment pour protéger les bêtes de cet éleveur. Les agriculteurs concernés espèrent une aide financière pour au moins ne pas perdre d'argent avec les élagages. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos, M. Stiti