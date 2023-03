Polémique, des promos sur des produits à date dépassée

Ces boissons gazeuses sont vendues à très bas prix, car elles ont une date de préférence de consommation dépassée depuis presque un mois. C'est une pratique qui peut surprendre, mais qui est pourtant bien légale. Les clients que nous avons rencontrés hésitent à en profiter : "Même si c'est moins cher, non, je n'achèterai pas. Je n'achète rien qui est périmé" ; "Ça m'arrive d'acheter des dates limites si je le mange le soir même ou au pire le lendemain". Aujourd'hui, la plupart des grandes surfaces ont un rayon dédié aux produits à la date limite de consommation courte, ou aux produits à date de durabilité minimale, car c'est là toute la différence. Les DLC courtes, les produits frais généralement, ne peuvent être vendus au-delà de la date indiquée. Pour les DDM, c'est possible. La mention DDM n'apparaît pas clairement sur les produits, elle est remplacée souvent par "à consommer de préférence avant une date", mais bien informés, les clients restent intéressés. Ces rayons anti-gaspi à petits prix sont souvent placés dès l'entrée du magasin, car ils sont devenus incontournables pour de nombreux clients. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hannesse