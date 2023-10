Des randonneurs privés de montagne : indignation dans le massif de la Chartreuse

C'est une randonnée amputée. Après ce panneau, le sentier devient privé. Le propriétaire a borné quelque 750 hectares sur le massif de la Chartreuse, soit la superficie d'un peu plus de 1 000 terrains de foot. Ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Ces promeneurs sont les premiers surpris : "si on arrive au panneau et puis qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout, c'est dommage quoi" ; "c'est moche de priver les personnes de la randonnée". Pas de clôture ni de barrière, mais c'est la loi. Depuis février 2023, un simple petit panneau de quelques centimètres suffit pour interdire l'accès. Le propriétaire n'a pas souhaité nous rencontrer, mais dit ne plus vouloir voir ses terres dégradées par les randonneurs. Certains évoquent une location à une société de chasse. En franchissant la limite de propriété, les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros. Difficile à entendre pour ces randonneurs qui veulent savourer leur liberté en montagne. TF1 | Reportage O. Couchard, S. Thizy