Bretagne : des seniors mis à la porte de leur résidence !

Ils ont trois semaines pour plier bagages et quitter leur résidence. La trentaine de personnes âgées qui résident ici n'en reviennent toujours pas. Jacqueline, 89 ans, est bien décidée à ne pas se laisser faire. "Ils me traîneront par les cheveux s'ils le veulent, mais je ne quitterai pas", lance-t-elle. Depuis juillet, leur résidence de Pont-Aven (Finistère) est placée en redressement judiciaire. La direction, qui n'est que gestionnaire et non propriétaire des murs, se retrouve dans une impasse, car les loyers demandés deviennent exorbitants. Mais alors, cette expulsion est-elle légale ? D'après les avocats que nous avons consultés, avant la liquidation judiciaire prévue ici le 6 octobre, le flou juridique demeure. En attendant, il faut trouver un autre établissement pour les résidents. Jocelyne et sa fille préparent déjà le déménagement. La municipalité, de son côté, a également appris la nouvelle il y a cinq jours et tente de trouver des solutions. "On fera en sorte qu'aucune personne ne se retrouve dans la rue", explique le maire, Jean-Marc Tanguy. Le préfet pourrait même aller jusqu'à réquisitionner des logements pour abriter les résidents. TF1 | Reportage C. Ebrel, A. Janssens