Polémique : des voitures de course au fond de mon jardin

Des voitures de course qui font du bruit, mais aussi des voitures de collection. Le circuit du Mas du Clos au beau milieu de la Creuse est une référence dans le monde automobile depuis 60 ans, mais pas pour certains riverains. Un habitant à acheter une maison dans les années 80 à seulement un kilomètre de la piste, à une époque où c'était beaucoup plus supportable selon lui. Après avoir été mis en sommeil en 2010, le circuit a rouvert ses portes au mois d'octobre à des fins commerciales. De quoi troubler la quiétude des lieux. Autres pollutions mises en avant par les opposants : les rejets de différentes matières dans la nature et les cours d'eau. Pour connaître l'impact du bruit sur leur santé, deux des riverains les plus gênés vont être équipés dans leur jardin de sonomètre. C'est un circuit qui n'a pas toujours posé problème. Certains habitants nés ici s'en accommodent depuis toujours. Même constat à Aubusson, la ville la plus proche située à quelques kilomètres. Les habitants ont lancé une pétition qui a recueilli 15 000 signatures, car les retombées économiques sont importantes. TF1 | Reportage C. Parédès, T. Copleux