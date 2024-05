Maine-et-Loire : polémique et nettoyage après la rave-party interdite

L'heure est maintenant au nettoyage. Après quatre jours de rave-party, les agents municipaux de Souzay-Champigny (Maine-et-Loire) ont du travail. Ce lundi matin encore, les forces de l'ordre procèdent aux contrôles routiers et aux verbalisations pour tapage nocturne et stationnement illégaux. Mais cette fête sans autorisation n'a jamais été bloquée par les autorités. Dans les villages voisins, le son a tenu éveillé beaucoup de riverains trois nuits de suite. La fête s'est brutalement arrêtée dimanche après le décès d'un participant des suites d'un arrêt cardiaque. Une enquête judiciaire a été ouverte pour connaître les causes du décès. En attendant, Éric Lefièvre, le maire de Parnay, a un travail colossal pour constater les dégâts. "Il faut que les teufeurs finissent de partir. Après, là, on va aller voir avec le propriétaire très rapidement pour estimer les 30 hectares, comment ils ont été piétinés, les bois souillés", explique ce dernier. Plus de 2 000 personnes ont été verbalisées ce dimanche pour participation à une manifestation interdite. Et 50 automobilistes ont été arrêtés pour conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants. TF1 | Reportage M. Monnier, S. Guerche, V. Brevet