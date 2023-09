Polémique : il installe une piscine dans sa cellule

Un homme se filme dans sa piscine. Cette vidéo est a priori anodine, sauf qu'il s'agit d'un détenu dans sa cellule de prison. C’est lui-même qui l’a partagée sur les réseaux sociaux. La piscine a depuis été saisie et le détenu devrait passer devant une commission de discipline. Comment cette piscine a-t-elle pu se retrouver entre les murs de la prison de Valence (Drôme) ? Pour un représentant syndical, il y a fort à parier qu'elle a été livrée par un drone, une pratique de plus en plus fréquente. Les vidéos de ce genre se multiplient sur les réseaux sociaux. Des colis volants sont portés par des drones. Les détenus se font ainsi livrer toutes sortes de marchandises. Un sac est récupéré à l'aide d'un bâton à travers les barreaux de la cellule. Selon le ministère de la Justice, rien que depuis le mois de janvier, 600 survols de prison par drone ont été enregistrés dans l'Hexagone. Certains centres pénitentiaires sont dorénavant équipés de brouilleurs de drones, une machine qui émet des ondes rendant le pilotage impossible. TF1 | Reportage S. Chevallereau, C. Buisine, S. Thizy