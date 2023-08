Polémique : la croisière n'amuse pas tout le monde

Tout donne l'impression d'une carte postale. Le château Gaillard, des maisons en colombages, la Seine... rien ne pourrait gâcher ce tableau, sauf peut-être ceux des moteurs des bateaux de croisière. Marie Adélaïde n'en peut plus. Même à l'arrêt, ces bateaux font trop de bruit, et pas seulement. "Tous les gaz d'échappement de ces bateaux qui sortent vers le quai (...) c'est invivable", explique-t-elle. Ce matin-là, avant huit heures, l'un de ces navires et plusieurs centaines de ses passagers ont réveillé son père. Sa chambre donne sur le quai. Et quand il s'occupe de son jardin, quelques touristes en profitent parfois pour prendre des photos. Voilà plusieurs années que la nuisance s'accentue. Les navires de croisière sont plus nombreux. Près de 500 bateaux accostent ici, aux Andelys (Eure), principalement l'été. Pour réduire le bruit et la pollution, la communauté de communes a investi un million d'euros pour installer deux bornes électriques. Une fois branchés, les bateaux à l'arrêt pourront alors éteindre leur moteur. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby