Polémique sur des combats de vaches en France

Elles sont comme des taureaux dans l'arène. Mieux vaut ne pas croiser leur chemin. Ces vaches s'affrontent pour devenir la reine de la compétition, sous l'œil des spectateurs qui suivent le match. "Tout est fait pour les pousser à se battre", souligne Pauline Di Nicolantino, la présidente de l'association Justice Animaux Savoie. Cette association de défense des animaux dénonce la pratique et veut même l'interdire en France. Mais pour les éleveurs de cette race alpine "Les Herens", se battre est naturel pour ces vaches. Celle qui tient tête quand les autres abandonnent reprend le commandement de l'alpage. Pour prouver qu'ils veillent sur leurs championnes, à chaque risque de blessure, le rabatteur arrête le match. Et un vétérinaire est systématiquement présent en cas de besoin. Ces dernières années, on recense seulement quelques blessures superficielles provoquées par des coups de corne et de très rares frayeurs comme cet éleveur projeté par sa vache, heureusement indemne. TF1 | Reportage G. Charnay, A. Cerrone